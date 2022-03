İrfan Can: 'Tek ihtiyacımız olan şey adalet!'

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçın 17. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan İrfan Can Kahveci, maçın ardından paylaşımda bulundu.



İrfan Can Kahveci, eski bir tweetini alıntılayarak "Tek ihtiyacımız olan şey adalet!" yazdı.



Fenerbahçe daha sonra İrfan Can'ın tweetini alıntılayarak aynı cümleyi tekrarladı.



Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından daha sonra, "Galip geldiğimiz maçların ardından seçtiğimiz "maçın oyuncusunu" bu maç seçemiyoruz! Bu maçın oyuncusu: 73 dakika 10 kişi oynayan, mücadeleden bir an vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, haksız şekilde oyundan atılan İrfan Can'ımız, 90 dakika takımımızı ateşleyen BÜYÜK TARAFTARIMIZDIR!" denildi.





