Inter Miami'de Lionel Messi'nin ilk maçı iddaa.com'da

Lionel Messi'nin ilk maçına çıkacağı Inter Miami'nin Cruz Azul karşılaşması iddaa.com'da!

Haber; Sporx.com
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Inter Miami'de Lionel Messi'nin ilk maçı iddaa.com'da
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21 Temmuz 2023 21:27
Son güncelleme 21 Temmuz 2023 21:30
Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi kadrosuna katan Inter Miami, süper star ismiyle ilk maçına çıkacak! Bu heyecan iddaa.com'da yaşanacak.

MLS'e verilen arada Inter Miami, Lionel Messi ve Sergio Busquets'in forma giyeceği maçta Cruz Azul ile karşılaşacak.

Bu gece TSİ 03.00'te başlayacak maçta Inter Miami'nin kazanma ihtimaline 2.01 oran açıklandı. Beraberliğe 3.15 oran açıklanırken, Cruz Azul galibiyetine 2.78 verildi.

Öte yandan maçın 2.5 Üst'üne 1.59 oran, 2.5 Alt'ına ise 1.88 oran belirlendi.

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