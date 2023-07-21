Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi kadrosuna katan Inter Miami, süper star ismiyle ilk maçına çıkacak! Bu heyecan iddaa.com'da yaşanacak.
MLS'e verilen arada Inter Miami, Lionel Messi ve Sergio Busquets'in forma giyeceği maçta Cruz Azul ile karşılaşacak.
Bu gece TSİ 03.00'te başlayacak maçta Inter Miami'nin kazanma ihtimaline 2.01 oran açıklandı. Beraberliğe 3.15 oran açıklanırken, Cruz Azul galibiyetine 2.78 verildi.
Öte yandan maçın 2.5 Üst'üne 1.59 oran, 2.5 Alt'ına ise 1.88 oran belirlendi.
İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
MLS'e verilen arada Inter Miami, Lionel Messi ve Sergio Busquets'in forma giyeceği maçta Cruz Azul ile karşılaşacak.
Bu gece TSİ 03.00'te başlayacak maçta Inter Miami'nin kazanma ihtimaline 2.01 oran açıklandı. Beraberliğe 3.15 oran açıklanırken, Cruz Azul galibiyetine 2.78 verildi.
Öte yandan maçın 2.5 Üst'üne 1.59 oran, 2.5 Alt'ına ise 1.88 oran belirlendi.
İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!