İngilizler Sacha Boey'e hayran kaldı!

Manchester United maçında takım adına başarılı bir performans sergileyen Sacha Boey, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İngilizler Sacha Boey'e hayran kaldı!
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05 Ekim 2023 13:39
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci müsabakasında İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 yendi.

Cimbom'un Fransız sağ beki Sacha Boey, Manchester United maçında ortaya koyduğu performansla büyük alkış topladı.

Sarı-kırmızılıların atom karıncası Sacha Boey hem savunmada hem de hücumda İngiliz ekibine büyük zorluk çıkardı.

Takvim'de yer alan habere göre Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Avrupa devlerinin yakından takip ettiği sarı-kırmızılı oyuncu, ünlü oyuncu Rashford'a da büyük üstünlük kurdu.

BOEY'DEN MÜTHİŞ DEPAR

Rakibine geçit vermeyen Galatasaraylı oyuncu taraftarların gönlünü bir kez daha kazandı.

Manchester United maçında Sacha Boey'in yaptığı kritik müdahale, sosyal medyada gündem oldu.

Rashford, topu hızlı bir şekilde ceza sahasına getirdi. İçeri sokulan Rashford, topu aşağıdan koşuyu yapan Fernandes'e atmak istedi.

Ancak muhteşem bir depar atan ve orta sahadan kaleye kadar koşan Sacha Boey, topun Bruno Fernandes'e gelmesine izin vermedi ve yaptığı müdahale ile topu dışarı attı.

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