İngilizler, Galatasaray'ın yıldızını izledi!

Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Lige iyi bir başlangıç yapan sarı krımızılı takımın yıldızlarına ilgi devam ediyor.
GÖZLER BARIŞ ALPER'DE
Premıer Lig ekiplerinin transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz, Hatayspor maçında yakından takip edildi.
İŞTE O TAKIMLAR
EURO2024'teki başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Alper'i Newcastle United ve Aston Villa gözlemcileri izledi.
GALATASARAY'IN JOKERİ
Geçen sezonun şampiyonluktaki en büyük mimarlarından biri olan Barış Alper Yılmaz, özellikle joker özelliği ile dikkat çekmişti.
Sağ kanat, sağ bek ve ileri uçta oynayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezona ise sol kanatta başladı. İlk devrede ve ikinci yarıda 1'er net pozisyona giren Milli futbolcu, saha içindeki enerjisi ile alkışları topladı. Genç futbolcu, dinamizmi ile Hataysporlu oyuncuları bir hayli yordu.
GÖZLER BARIŞ ALPER'DE
Premıer Lig ekiplerinin transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz, Hatayspor maçında yakından takip edildi.
İŞTE O TAKIMLAR
EURO2024'teki başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Alper'i Newcastle United ve Aston Villa gözlemcileri izledi.
GALATASARAY'IN JOKERİ
Geçen sezonun şampiyonluktaki en büyük mimarlarından biri olan Barış Alper Yılmaz, özellikle joker özelliği ile dikkat çekmişti.
Sağ kanat, sağ bek ve ileri uçta oynayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezona ise sol kanatta başladı. İlk devrede ve ikinci yarıda 1'er net pozisyona giren Milli futbolcu, saha içindeki enerjisi ile alkışları topladı. Genç futbolcu, dinamizmi ile Hataysporlu oyuncuları bir hayli yordu.