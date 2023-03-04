İlker Püren: 'İnanmışlık seviyemiz çok iyi noktada'

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenilen Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör İlker Püren açıklamalarda bulundu.



Püren, maçın başında istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirterek, "İlk yarı daha dengeli bir oyun izledik. Biz daha fazla pozisyona girdik ama sonuçlandıramadık, sonuçlandıramayınca da oyunu dengeli tutmak gerekiyordu onu da ilk yarı itibarıyla yaptık aslında." diye konuştu.



İkinci yarı yaptıkları oyuncu değişiklikleriyle rakibin üstüne giden bir takım olmak istediklerini belirten Püren, şunları söyledi:



"Rakibin hatasından golü de bulduk, oyun ritmini devam ettirmemiz gerekiyordu ancak oyun ritmini devam ettirmekten ziyade rakibi içgüdüsel bir savunma pozisyonuna geçtik. Duran toptan hiç beklemediğimiz ekstra bir gol oldu, liglerimizde de çok az rastladığımız çok enteresan bir gol yedik. Golü yedikten sonra takımın genel yapısında bir panik yaşadık toparlamaya çalışırken zorunlu oyuncu değişikliklerimiz oldu. Tekrar gol arayışları içerisindeyken yine çok ekstra bir gol oldu, genelde topun gitmesinin zor olduğu yerden gol yedik, bunlar futbolda var."



Takımın başına yeni geldiklerini ve 20 günlük bir çalışma süresi geçirdiklerini aktaran Püren, "Yeni bir oyun modeliyle yeni bir hava yakalamak istiyorduk, süreç devam ediyor. Önemli olan önümüzdeki haftalarda nasıl toparlanacağımız ve nasıl ayağa kalkacağımız? Eksikliklerimizi tespit edip bundan sonraki haftalarda bunları düzeltme adına yoğun bir çabamız olacak. Çok hızlı ve doğru ilerlememiz gereken bir süreçteyiz. Yönetimle, oyuncularımızla ve camiamızla inanmışlık seviyemiz çok iyi noktada. O reaksiyonu vereceğimizi düşünüyorum önümüzdeki hafta Eyüpspor ile takımımız final niteliğinde çok önemli bir maça çıkacak. Bu maçı kazanma adına neler yapılması gerekiyorsa onları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.













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