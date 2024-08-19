İlkay Gündoğan için flaş gelişme: Kabul etti!

Galatasaray, Barcelona ile yollarını ayırması halinde İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor. İlkay, geleceği hakkında düşünüyor ve son kararın bu hafta içerisinde verilmesi bekleniyor. İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılmayı kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İlkay Gündoğan için flaş gelişme: Kabul etti!
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19 Ağustos 2024 13:06
Son güncelleme 19 Ağustos 2024 13:48
Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği İlkay Gündoğan için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Galatasaray, Barcelona ile yollarını ayırması halinde İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor.

AYRILMAYI KABUL ETTİ

Öte yandan Cadena Ser'in haberine göre; Barcelona, 30 Ağustos'tan önce ayrılması için İlkay Gündoğan'a baskı yapıyor. 

Haberde, Barcelona'ya yıllık maliyeti 18.75 milyon euro olan İlkay Gündoğan'ın, Barcelona'dan ayrılmayı kabul ettiği kaydedildi.



Barcelona'nın geçen yıl Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın Katalan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Barcelona forması altında 51 maçta sahaya çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol attı ve 14 asist yaptı.



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