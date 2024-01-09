İlhan Palut: "Beşiktaş'a karşı bedel ödersiniz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 4-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlhan Palut: 'Beşiktaş'a karşı bedel ödersiniz'
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09 Ocak 2024 22:39
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 4-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kötü bir oyun oynadıklarını söyleyen Palut, "İstatistikler sürekliliği sağlayabildiğiniz zaman önemli. 7 maçtır yenilmiyorduk ama boş bulunduğunuzda 4 de yersiniz fazlasını da yersiniz. Defansif olarak baktığımızda son derece kötü ikili mücadele gösterdik. Rakibin driblinglerini engelleyemedik." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI BEDEL ÖDERSİNİZ"

Kötü savunma yaptıklarına değinen Palut, "Şok goller oldu ilk 2 gol. İkinci yarı ir şeyler yapabilir miyiz derken bir gol daha yedik. VAR'dan dönen gol bir kıvılcım olabilirdi ama olmadı. Bu kadar kötü defans yaparsanız, iyi durumda olmasa da Beşiktaş'a karşı bedel ödersiniz." sözlerini sarf etti.
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