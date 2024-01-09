İlhan Palut: 'Beşiktaş'a karşı bedel ödersiniz'

Şok goller oldu ilk 2 gol. İkinci yarı ir şeyler yapabilir miyiz derken bir gol daha yedik. VAR'dan dönen gol bir kıvılcım olabilirdi ama olmadı. Bu kadar kötü defans yaparsanız, iyi durumda olmasa da Beşiktaş'a karşı bedel ödersiniz."