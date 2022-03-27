Icardi - Wanda Nara çiftinden yeni skandal!

Sansasyonel evlilikleri yeniden çatırtıda olan Mauro Icardi - Wanda Nara ikilisinin bir skandalı daha ortaya çıktı.



Arjantin basını, geçtiğimiz aylarda ayyuka çıkan Icardi'nin Nara'yı aldattığı iddialarının ardından bu kez Nara'nın korumasıyla yıldız futbolcuyu aldattığı skandalını ortaya çıkardı.



İddiaları bir adım öteye götüren Arjantin basınına göre çiftin korumalarından Augustin Longueira'nın Wanda Nara ile ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin duygusal temellere dayandığı belirtildi.



İddialara göre geçtiğimiz Aralık ayında Nara ve arkadaşları, katıldıkları doğum günü partisi sonrası Nara'nın kaldığı otelde eğlenmeye devam etti. Bahsi geçen koruma Augustin Longueira'nın da eğlenceye katılan isimlerden biri olduğu ve ikilinin oldukça yakın görüntüler verdiği ifade edildi.



Bu gelişmeler üzerine Icardi'nin koruma Longueira'nın işine son verdiği ve ikilinin aralarının açık olduğu belirtildi.





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