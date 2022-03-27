Icardi - Wanda Nara çiftinden yeni skandal!

Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinin yeni bir skandalla isimleri yeniden gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Icardi - Wanda Nara çiftinden yeni skandal!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2022 03:33
Sansasyonel evlilikleri yeniden çatırtıda olan Mauro Icardi - Wanda Nara ikilisinin bir skandalı daha ortaya çıktı.

Arjantin basını, geçtiğimiz aylarda ayyuka çıkan Icardi'nin Nara'yı aldattığı iddialarının ardından bu kez Nara'nın korumasıyla yıldız futbolcuyu aldattığı skandalını ortaya çıkardı.

İddiaları bir adım öteye götüren Arjantin basınına göre çiftin korumalarından Augustin Longueira'nın Wanda Nara ile ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin duygusal temellere dayandığı belirtildi.

İddialara göre geçtiğimiz Aralık ayında Nara ve arkadaşları, katıldıkları doğum günü partisi sonrası Nara'nın kaldığı otelde eğlenmeye devam etti. Bahsi geçen koruma Augustin Longueira'nın da eğlenceye katılan isimlerden biri olduğu ve ikilinin oldukça yakın görüntüler verdiği ifade edildi.

Bu gelişmeler üzerine Icardi'nin koruma Longueira'nın işine son verdiği ve ikilinin aralarının açık olduğu belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.