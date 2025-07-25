Icardi ve Morata barıştı!

7 Kasım 2024'te oynanan Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzak kalan Mauro Icardi, dönüş hazırlıklarına hız verdi. Normal şartlarda 24 Ağustos'taki Kayserispor maçında sahalara dönmesi beklenirken, Arjantinli golcü hedef büyüttü. Icardi, sezonun ilk haftasında, 8 Ağustos'taki Gaziantep FK karşılaşmasında sahada olmak istiyor.
"TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİM"
Arjantinli yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ligin ilk maçında sahada olmak istiyorum. Taraftarı çok özledim. Elimden geleni yapıyorum" diyerek duygularını paylaştı. Sarı-kırmızılıların sağlık ekibi ise Icardi'nin durumunu günlük olarak takip ediyor. İyileşme süreci bu tempoda devam ederse, Gaziantep FK maçında kadroda olması sürpriz olmayacak.
MORATA KRİZİ SONA ERDİ
Sezon sonu kutlamaları sırasında Alvaro Morata ile yaşadığı anlaşmazlık gündem olan Icardi, bu konuyu da geride bıraktı. İki yıldız oyuncunun aralarındaki sorunu çözdüğü öğrenildi. Yönetim ve teknik heyet de bu konuda devreye girerek gerginliğin büyümeden sonlanmasını sağladı.
YENİ SEZON ÖNCESİ POZİTİF HAVA
Teknik direktör Okan Buruk'un en önemli silahlarından biri olan Icardi'nin dönüşü, Galatasaray cephesinde heyecan yaratmış durumda. Morata ile barış sağlanması ve Icardi'nin özverili çalışması, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılılarda moralleri yükseltti.
"TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİM"
Arjantinli yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ligin ilk maçında sahada olmak istiyorum. Taraftarı çok özledim. Elimden geleni yapıyorum" diyerek duygularını paylaştı. Sarı-kırmızılıların sağlık ekibi ise Icardi'nin durumunu günlük olarak takip ediyor. İyileşme süreci bu tempoda devam ederse, Gaziantep FK maçında kadroda olması sürpriz olmayacak.
MORATA KRİZİ SONA ERDİ
Sezon sonu kutlamaları sırasında Alvaro Morata ile yaşadığı anlaşmazlık gündem olan Icardi, bu konuyu da geride bıraktı. İki yıldız oyuncunun aralarındaki sorunu çözdüğü öğrenildi. Yönetim ve teknik heyet de bu konuda devreye girerek gerginliğin büyümeden sonlanmasını sağladı.
YENİ SEZON ÖNCESİ POZİTİF HAVA
Teknik direktör Okan Buruk'un en önemli silahlarından biri olan Icardi'nin dönüşü, Galatasaray cephesinde heyecan yaratmış durumda. Morata ile barış sağlanması ve Icardi'nin özverili çalışması, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılılarda moralleri yükseltti.