Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers'ın Mark Williams transferini fiziksel testten geçemediği gerekçesiyle iptal etmesi üzerine NBA ile temas halinde. Hornets, bu kararın geçerliliğini sorgulamak için harekete geçti.



Lakers, Dalton Knecht, Cam Reddish, 2031 yılı korumasız birinci tur draft hakkı ve 2030 draft takası karşılığında Mark Williams'ı kadrosuna katmıştı. Ancak, Lakers cephesi Williams'ın fiziksel testten geçememesi nedeniyle takası iptal etti. Bu iptal, takas süresi dolduktan sonra gerçekleştiğinden taraflar herhangi bir revize edilmiş takas anlaşması yapma şansı bulamadı.



Williams, üç yıllık NBA kariyeri boyunca çeşitli sakatlıklarla mücadele etti ve bu durum Lakers'ın kararında etkili olmuş olabilir.



