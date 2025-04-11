Hentbolda Avusturya'ya kaybettik

Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur ilk maçında deplasmanda Avusturya'ya 36-29 yenildi.



Schwechat kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 13-13 berabere tamamlandı.



İkinci yarıya iyi başlayan milli takım, 35. dakikada 17-15'lik skor avantajını yakaladı. 45. dakikaya kadar skoru elinde tutan ay-yıldızlılar, daha sonra rakibi karşısında oyun üstünlüğünü kaybetti.



Seyircisinin de desteğiyle son bölümde farkı açan ev sahibi Avusturya, sahadan 36-29 galip ayrıldı.



Milliler, yeni başantrenörü İspanyol David Ginesta Montes ile ilk resmi maçına çıktı.



Bu maçın rövanşı ise 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Amasya Spor Salonu'nda oynanacak. Milliler, rakibini elemesi durumunda tarihinde ilk kez Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.



