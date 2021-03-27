A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya geldi. Malaga'daki La Rosaleda Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bizim Çocuklar 3-0 kazandı ve gruba iki önemli rakibine karşı 2'de 2 ile başlayarak büyük bir avantaj yakaladı.Milli Takımımıza galibiyeti getiren goller, 4. ve 59. dakikalarda Ozan Tufan ile 28. dakikada Çağlar Söyüncü'den geldi. Norveç'te Kristian Thorstvedt, 80. dakikada yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Grupta 2 hafta sonunda Türkiye 2'de 2 ile zirvede yer alırken, Karadağ 6 puanla 2. sırada, Hollanda ile Norveç ise 3'er puanla 3 ve 4. basamakta yer aldı. Letonya ve Cebelitarık ise ilk 2 maçta galibiyet alamadı.Grubun 3. hafta maçında A Milliler 30 Mart'ta evinde Letonya'yı konuk edecekken, Norveç, Karadağ deplasmanına gidecek. Hollanda'nın deplasmandaki rakibi ise grubun zayıf halkası Cebelitarık olacak.* Türkiye, Norveç ile oynadığı son 2 maçı kazandı (Kasım 2007'de 2-1) ve rakibini 1961'den bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada mağlup etti.* İlk grup maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde çıktığı ilk iki karşılaşmayı kazandı.* Deplasmanda oynadığı son maçta Macaristan'a mağlup olan Türkiye, Ekim 2012'den bu yana üst üste iki dış saha mağlubiyeti almadı.* Norveç'in yıldızı Erling Haaland, son 3 maçta ağları sarsamadı. (Türkiye, Cebelitarık, Kuzey İrlanda)* Türkiye ile oynadığı son 6 maçın birini kazanabilen Norveç (2B 3M), bu süreçteki tek galibiyetini Şubat 2000'de Ali Sami Yen'de aldı (2-0).Norveç ile karşılaşan A Milli Takım'da, teknik direktör Şenol Güneş, 24 Mart'taki Hollanda maçına göre ilk 11'de iki oyuncusunu değiştirdi.Teknik direktör Güneş, defans oyuncularından sakatlık sorunları bulunan Zeki Çelik ve Ozan Kabak'ın yerine Norveç karşısında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'a ilk 11'de fırsat verirken, diğer mevkilerdeki oyuncularında değişiklik yapmadı.Güneş, Norveç karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.A Milli Takıma ilk kez davet edilen ve Hollanda maçının kadrosunda olmayan Halil Akbunar Norveç karşısında ise yedekler arasında forma şansı bekledi.Hollanda maçında yedeklerden oyuna girerek ilk kez milli olan Taylan Antalyalı da yine yedek kaldı.Milli takıma davet edilen diğer futbolculardan Abdülkerim Bardakçı ve kaleci Gökhan Akkan maç kadrosunda yer almadı.Norveç Milli Takımı'nda teknik direktör Stale Solbakken, 3 gün önce oynadıkları Cebelitarık maçına göre ilk 11'inde 4 oyuncusunu değiştirdi.Solbakken, defansta sadece Stian Gregersen'i tutarken, Lode, Strandberg ve Svensson ile orta sahada Thorstdevt'i değiştirdi.Norveç, Türkiye karşısında kalede Rune Jarstein, savunmada Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, orta sahada Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, forvette de Erling Haaland ve Alexander Sörloth ilk 11'ini sahaya sürdü.Diğer yandan Norveç'te milli futbolcular Türkiye maçı öncesinde ısınmalar sırasında, "Saha içinde ve dışında insan hakları" yazılı tişört giydi.Karşılaşma, Norveç Federasyonunun talebi sonrasında İspanya'nın Malaga kentindeki La Roselada stadına alınırken, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da tribünden izledi.Norveç ile şimdiye kadar 9 kez karşı karşıya gelen Türkiye bunlardan 4'ünü kazanırken, diğer maçlardan 2'si berabere 3'ü de rakibin üstünlüğüyle sona erdi.98 yıllık tarihindeki 588. maçına çıkan A Milli Takım, şimdiye kadar 223 galibiyet, 224 mağlubiyet ve 140 beraberlik aldı.4. dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takım'ın ilk atağında Yusuf Yazıcı'nın ortasında ceza sahası içinde buluştuğu topa güzel vuran Ozan Tufan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-111. dakikada uzun pasla gelişen Norveç atağında topla buluşan Haaland'ın pasında Sörloth topu ağlara gönderse de İspanyol hakem pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü geçersiz saydı.19. dakikada Norveç'in sağ kanattan atağında Ryerson'un ceza sahası içinde yarattığı tehlikeli pozisyonu savunma önleyerek, topu uzaklaştırdı.26. dakikada Norveç'in sol kanattan atağında, ilk vuruşunda defanstaki iki futbolcumuzdan dönen topu izleyen Sörloth'un ikinci kez sert vuruşunda top sol direkten döndü.28. dakikada A Milli Takımı'nın sağ taraftan Yusuf Yazıcı ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında çok iyi yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-230. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından Norveç ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Ozan Tufan'ın müsait durumda olmasına rağmen kötü vurarak topu auta gönderdi.36. dakikada Norveçli futbolcu Elyounoussi'nin iki futbolcumuzu geçerek ceza sahasında vurduğu top sağ direğin yanından dışarı çıktı.41. dakikada Norveçli futbolcu Haaland'ın sol kanattan geliştirdiği atakta yerden kale önüne ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kurtardı.43. dakikada gelişen kontra atağımızda ceza sahasında rakibini geçen ve kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda kaleci Jarstein son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.50. dakikada Norveç'in atağında Ryerson'un ceza sahası içine ortasında Mert Müldür son anda ayağıyla uzanarak topu kornere gönderdi ve tehlikeli bir pozisyonu önledi.56. dakikada Norveçli futbolcu Odegaard'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Sörloth'un iyi yükselerek kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden auta gitti.59. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde ceza sahası dışından güzel bir vuruşla kaleci Andre Hansen'in solundan uzak köşeye topu gönderen Ozan Tufan, kendisinin ikinci A Milli Takımı'nın üçüncü golünü attı.61. dakikada Burak'Yılmaz'ın pasında ceza sahası yayında Yusuf Yazıcı'nın yerden sert vuruşunda top az farkla dışarı gitti.63. dakikada Norveçli futbolcu Odegaard'ın ara pasında Haaland'ın topu ağlara gönderdiği pozisyon ofsayt olmasından dolayı gol geçersiz sayıldı.80. dakikada Caner Erkin'e yerden sert müdahalesi sonrasında, oyuna girdikten 13 dakika sonra Kristian Thorstvedt kırmızı kart görüp, Norveç Milli Takımı'nı 10 kişi bıraktı.La RosaledaAlejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)Rune Jarstein (Dk. 46 Andre Hansen), Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson (Dk. 67 Jonas Svensson), Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö (Dk.67 Kristian Thorstdevt), Muhamed Elyounoussi (Dk. 67 Joshua King), Erling Haaland (Dk. 83 Morten Thorsby), Alexander SörlothUğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 86 Ozan Kabak), Kenan Karaman (Dk. 72 Enes Ünal), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Taylan Antalyalı), Yusuf Yazıcı (Dk. 69 Caner Erkin), Burak Yılmaz (Dk. 86 Halil Akbunar)Dk. 4 ve Dk. 59 Ozan Tufan, Dk. 28 Çağlar Söyüncü (Türkiye)Dk. 48 Stian Gergersen, Dk. 67 Alexander Sörloth (Norveç), Dk. 75 Mert Müldür (Türkiye)Dk. 80 Kristian Thorstdevt (Norveç)