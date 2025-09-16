Atlanta Hawks, genç guard Kobe Bufkin'i Brooklyn Nets'e göndermek için anlaşmaya vardı.Takas karşılığında Hawks, yalnızca nakit bedel aldı.2023 NBA Draftı'nda Michigan Üniversitesi çıkışlı olarak 15. sıradan seçilen Bufkin, Atlanta'da sınırlı süre bulmasının ardından yeni bir takıma geçiş yaptı.Geçtiğimiz sezon Hawks formasıyla yalnızca 10 maçta görev yapan Bufkin, 12,4 dakika ortalamayla 5,3 sayı, 2,1 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı.Çaylak sezonunda G League'de ise potansiyelini gözler önüne serdi. 14 maçta 32 dakika süre alarak 23,6 sayı, 5,4 ribaund ve 5,9 asist ortalamalarıyla oynadı.Bu hamleyle Atlanta Hawks, kadroda bir boşluk yaratarak gelecekteki hamleleri için esneklik kazandı.Öte yandan Brooklyn Nets, Bufkin'in eklenmesiyle hem ligin minimum maaş tabanına ulaşmış oldu hem de 11,6 milyon Amerikan Doları tutarında maaş boşluğunu koruyarak ileride ek transferler yapabilecek bir mali alan elde etti.