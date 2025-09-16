16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-341'
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
0-0DA
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Hawks, Kobe Bufkin'i Nets'e gönderdi

Atlanta Hawks, genç guard Kobe Bufkin'i Brooklyn Nets'e göndermek için anlaşmaya vardı.

calendar 16 Eylül 2025 17:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Takas karşılığında Hawks, yalnızca nakit bedel aldı.

2023 NBA Draftı'nda Michigan Üniversitesi çıkışlı olarak 15. sıradan seçilen Bufkin, Atlanta'da sınırlı süre bulmasının ardından yeni bir takıma geçiş yaptı.

Geçtiğimiz sezon Hawks formasıyla yalnızca 10 maçta görev yapan Bufkin, 12,4 dakika ortalamayla 5,3 sayı, 2,1 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı.


Çaylak sezonunda G League'de ise potansiyelini gözler önüne serdi. 14 maçta 32 dakika süre alarak 23,6 sayı, 5,4 ribaund ve 5,9 asist ortalamalarıyla oynadı.

Bu hamleyle Atlanta Hawks, kadroda bir boşluk yaratarak gelecekteki hamleleri için esneklik kazandı.

Öte yandan Brooklyn Nets, Bufkin'in eklenmesiyle hem ligin minimum maaş tabanına ulaşmış oldu hem de 11,6 milyon Amerikan Doları tutarında maaş boşluğunu koruyarak ileride ek transferler yapabilecek bir mali alan elde etti.

1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.