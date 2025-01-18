Hatayspor'un kalecisi Bekaj, maça damga vurdu

Hatayspor'un 27 yaşınaki kalecisi Visar Bekaj, Galatasaray ile oynadıkları maça damga vurdu.
Erce Kardeşler'in cezası nedeniyle forma giyemediği maçta kaleci Bekaj, Galatasaray'ın 4 isabetli şutunu kurtardı.
Bekaj, 62. dakikada Victor Osimhen'in pasında topla buluşan Dries Mertens'in vuruşunda topu kurtardı. 65. dakikada Osimhen'in kafa vuruşunda topu çelen Bekaj, 71. dakikada da Mertens'in ceza sahası içinden çektiği şutta gole izin vermedi.
Erce Kardeşler'in cezası nedeniyle forma giyemediği maçta kaleci Bekaj, Galatasaray'ın 4 isabetli şutunu kurtardı.
Bekaj, 62. dakikada Victor Osimhen'in pasında topla buluşan Dries Mertens'in vuruşunda topu kurtardı. 65. dakikada Osimhen'in kafa vuruşunda topu çelen Bekaj, 71. dakikada da Mertens'in ceza sahası içinden çektiği şutta gole izin vermedi.