Hapoel Tel Aviv, Daniel Oturu ile anlaşmaya yakın

İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv, ABD'li uzun Daniel Oturu ile gelecek sezon için anlaşma sağlamaya oldukça yakın.

Haber; -Sportando, Fotoğraf; X.com
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Hapoel Tel Aviv, Daniel Oturu ile anlaşmaya yakın
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05 Mayıs 2025 11:32
İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv, ABD'li uzun Daniel Oturu ile gelecek sezon için anlaşma sağlamaya oldukça yakın. Sportando'nun edindiği bilgilere göre taraflar görüşmelerde son aşamaya geldi.

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes formasıyla mücadele eden 24 yaşındaki oyuncu, ortalama 8.8 sayı ve 4.2 ribaund ile katkı verdi. Oturu, geçtiğimiz yaz İstanbul ekibiyle 1+1 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

Transferin resmiyet kazanması halinde, Oturu kariyerine İsrail Ligi'nde devam edecek.

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