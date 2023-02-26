Hakan Keleş: 'Büyük avantaj olacaktı'

Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bir erteleme maçını kazanmak, puan olarak avantaj sağlamak istiyorduk, kazanabilirdik de. Üzüntülüyüz, kazansaydık büyük avantaj sağlayacaktık." dedi.Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ülke olarak kötü günler geçirildiğini söyledi.Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Keleş,diye konuştu."Ligin iyi takımlarından birisi Kayserispor. İlk yarı bir şey yapamadık, üretkendik ama verdiğimiz pozisyonlarla 2-0 geriye düştük. İkinci yarıda oyun mücadelesi, isteği vardı. Bir erteleme maçını kazanmak, puan olarak avantaj sağlamak istiyorduk, kazanabilirdik de. Üzüntülüyüz, kazansaydık büyük avantaj sağlayacaktık. Kazanamadık ama lig uzun bir maraton."Giresunspor'un bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına seçilen Nahid Ramazan Yamak'a galibiyet hediye edemedikleri için de üzgün olduklarını vurgulayan Keleş,değerlendirmesinde bulundu.Keleş, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Arabam.com Konyaspor maçını kazanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.