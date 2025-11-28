Hacıosmanoğlu'ndan AYM Başkanı Kadir Özkaya'ya Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı makamında ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ankara'nın Çankaya ilçesindeki başkanlık binasında gerçekleştirilen görüşmeye başkan Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Fuat Göktaş, Fazlı Çilingir ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel'in yanı sıra Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ramazan Aksan, Anayasa Mahkemesi Özel Kalem Müdürü Adnan Kahveci, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı, Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan, Yargıtay Üyesi Aydın Şimşek ile müzisyen, ses sanatçısı ve oyuncu Yavuz Bingöl de katıldı.

Misafirperverliği için Kadir Özkaya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başar dileyen Hacıosmanoğlu, kendisine imzalı bir A Milli Takım forması takdim ederken, Kadir Özkaya ise Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.