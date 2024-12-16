Hacı Arap Yaman, Bilardoda Türkiye birincisi

2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda birinciliği Hacı Arap Yaman elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hacı Arap Yaman, Bilardoda Türkiye birincisi
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16 Aralık 2024 13:23
2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda birinciliği Hacı Arap Yaman kazandı.
İzmir Atatürk Stadı Bilardo Tesisleri'ndeki üçüncü ve son etabı, finalde Serdar Gümüş'ü mağlup eden Barış Cin kazandı. Hacı Arap Yaman ve Mehmet Sezer ise üçüncülüğü paylaştı.

Final etabının ardından genel klasmanda birinciliği Hacı Arap Yaman elde ederken Yaman'ı Barış Cin ve Serdar Gümüş takip etti.

 
 
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