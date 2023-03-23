Gustavo Henrique: "Çok önemli yerlere gelecekler"

Fenerbahçeli futbolcu Gustavo Henrique, Zenit ile oynadıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gustavo Henrique: 'Çok önemli yerlere gelecekler'
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23 Mart 2023 21:24
Fenerbahçeli futbolcu Gustavo Henrique, Zenit ile oynadıkları hazırlık maçının ardından konuştu.

Gustavo yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı, Zenit'in nasıl kaliteli bir takım olduğunu biliyorduk. Ancak bugün en önemli şey depremzedelere yardım edebilmekti. Kazanmayı isterdik ama maalesef bunu gerçekleştiremedik." dedi.

Ayrıca, "Genç oyuncular açısından önemli bir fırsat oldu bu maç. İnanıyorum ki Fenerbahçe bünyesinde çok daha önemli yerlere gelecekler çünkü iyi çalıştıklarını görüyorum." ifadelerini kullandı.

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