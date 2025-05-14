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FC Twente-Alkmaar
2-3
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
2-2
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
1-1

Günay Güvenç: "Benim için manevi değeri yüksek"

Galatasaray forması giyen Günay Güvenç, Trabzonspor finalinin ardından konuştu.

calendar 14 Mayıs 2025 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Günay Güvenç: 'Benim için manevi değeri yüksek'
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Galatasaray forması giyen Günay Güvenç, Trabzonspor finalinin ardından konuştu.

Günay Güvenç, "İçimde fırtınalar kopuyor. Manevi değeri çok yüksek benim için. Gaziantep'te 5 yıl geçirdim, burada kazanmak daha da mutluluk verici. İçimde çok şey var. Çok mutluyuz. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi biraz kutlayacağız. İnşallah hafta sonu da ligde şampiyonluğa ulaşacağız." dedi.

Deneyimli kaleci ayrıca, "Ben ne zaman oynasam Nando bana hep destek çıktı ve arkamda durdu. Ona çok şey borçluyum. Ondan çok şey öğrendim iki yılda. Hocam kupaya benimle başladı ve benimle bitirdi. Kupa bizim hepimizin. Ne kadar katkı verirsem o kadar güzel. Katkı verdiysem çok güzel. Bu taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

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