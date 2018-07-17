Griezmann, Barcelona'ya cevabını verdi

Atletico Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın golcü yıldızı Griezmann, Dünya Kupası ve Barcelona transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
27 yaşındaki Fransız yıldız, Barcelona'nın teklifini reddettiğini açıklarken bununla gurur duyduğuğunu ifade etti ve "Barcelona'nın yaptığı teklifi reddettiğim için gurur duyuyorum. Atletico Madrid ile geçireceğim yeni sezon için heyecanlıyım. Süper Kupa için mücadele edeceğiz ve bunu da kazanmak istiyoruz.'' dedi.
Dünya Kupası'nın kendisi için harika bir tecrübe olduğunu dile getiren golcü futbolcu, ''Dünya Kupası'nı kazandık ve Fransız halkıyla birlikte tatilimin keyfini çıkarmak ve rahatlamak istiyorum. Çok mutluyum, takım arkadaşlarım da öyle. Harika bir tecrübe oldu.'' ifadelerini kullandı.
Futbolseverler tarafından tartışma konusunun ana maddesi olan ''Ballon d'Or'' ile ilgili de aıklamalarda bulunan Griezmann, ''Ballon d'Or'da insanların nasıl oy vereceğini bilemiyorum, göreceğiz.'' dedi ve sözlerini sonlandırdı.
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27 yaşındaki Fransız yıldız, Barcelona'nın teklifini reddettiğini açıklarken bununla gurur duyduğuğunu ifade etti ve "Barcelona'nın yaptığı teklifi reddettiğim için gurur duyuyorum. Atletico Madrid ile geçireceğim yeni sezon için heyecanlıyım. Süper Kupa için mücadele edeceğiz ve bunu da kazanmak istiyoruz.'' dedi.
Dünya Kupası'nın kendisi için harika bir tecrübe olduğunu dile getiren golcü futbolcu, ''Dünya Kupası'nı kazandık ve Fransız halkıyla birlikte tatilimin keyfini çıkarmak ve rahatlamak istiyorum. Çok mutluyum, takım arkadaşlarım da öyle. Harika bir tecrübe oldu.'' ifadelerini kullandı.
Futbolseverler tarafından tartışma konusunun ana maddesi olan ''Ballon d'Or'' ile ilgili de aıklamalarda bulunan Griezmann, ''Ballon d'Or'da insanların nasıl oy vereceğini bilemiyorum, göreceğiz.'' dedi ve sözlerini sonlandırdı.
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