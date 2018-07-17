Griezmann, Barcelona'ya cevabını verdi

Atletico Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın golcü yıldızı Griezmann, Dünya Kupası ve Barcelona transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.27 yaşındaki Fransız yıldız, Barcelona'nın teklifini reddettiğini açıklarken bununla gurur duyduğuğunu ifade etti vededi.Dünya Kupası'nın kendisi için harika bir tecrübe olduğunu dile getiren golcü futbolcu,ifadelerini kullandı.Futbolseverler tarafından tartışma konusunun ana maddesi olan' ile ilgili de aıklamalarda bulunan Griezmann,dedi ve sözlerini sonlandırdı.