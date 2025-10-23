23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
17:30
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Göztepe'nin Galatasaray galibiyeti hasreti!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, sarı-kırmızılara karşı en son 2019/20 sezonunda mağlup edebildi.

calendar 23 Ekim 2025 15:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'nin Galatasaray galibiyeti hasreti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda namağlup lider Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, rakibi ile oynadığı son 20 maçın sadece 2'sini kazanırken, 18 kez sahadan yenik ayrıldı.

Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda kolay kolay puan alamayan İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi bu periyotta renktaşını 2001-2002 ve 2019-2020 sezonlarında mağlup edebildi. İki galibiyetini de İzmir'de alan Göztepe, İstanbul'da ise rakibine hiç üstünlük sağlayamadı.

Göztepe, Galatasaray'ı 2001-2002'de İzmir Atatürk Stadı'nda 2-0, 2019-2020'de ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 2-1 yenebildi. Bu süreçte rakibiyle berabere dahi kalamayan Göztepe, İstanbul'da son galibiyetini 1972-1973 sezonunda 1-0'lık skorla elde edebildi.

Göztepe son 20 maçta Galatasaray ağlarına 14 gol gönderirken, Galatasaray ise 44 kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de oynanan iki maçta Göztepe Rams Park'ta 2-1, Gürsel Aksel Stadı'nda ise 2-0 mağlup oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.