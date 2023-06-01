Göztepe Lis'in peşinde

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme hedefini bu sezon tutturamayan Göztepe, kaliteli bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.



Teknik ekipte herhangi bir radikal değişime gitmeyi düşünmeyen sarı-kırmızılıların öncelikli olarak kaleye takviye yapacağı kaydedildi. Kalecileri Ekrem Kılıçarslan ve Arda Özçimen'le bu sezonu tamamlayan Göztepe'de Mateusz Lis gündeme geldi.

Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic'in yönettiği ve İngiltere Premier Ligi'nde küme düşen Southampton'ın kadrosunda yer alan Polonyalı kalecinin yeni sezonda Göztepe'ye gelme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.



Southampton'ın bu sezon Fransa Lig 1 ekibi Troyes'a kiraladığı 26 yaşındaki eldivenle Championship'te de yola devam etmesi beklenmiyor. Göz-Göz'ün ezeli rakibi Altay'da 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de görev alan Lis'in de yeniden İzmir'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Fransa'da Troyes'da 9 lig maçına çıkan Polonyalı, 750 dakika süre aldı.