Getafe'nin hasreti 4 maça çıktı!

İspanya La Liga'da Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe deplasmanda Espanyol'a 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Getafe'nin hasreti 4 maça çıktı!
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05 Mart 2022 20:12
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Getafe deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Espanyol oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Leandro Cabrera ve 27. dakikada Erick Cabacı (kendi kalesine) kaydetti.

Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Espanyol, ligde 7 maç aradan sonra kazandı ve puanını 32'ye yükseltti. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Getafe ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Espanyol, Levante deplasmanına konuk olacak. Getafe ise kendi sahasında Valencia ile karşılaşacak.

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