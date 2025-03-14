Philadelphia 76ers'ın tecrübeli ismi Paul George, kasık ve diz sakatlıkları nedeniyle doktorlarla görüşerek tedavi seçeneklerini değerlendiriyor.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre olası tedaviler arasında cerrahi bir müdahale de bulunuyor.



George'un tedaviye nasıl devam edeceğine önümüzdeki hafta karar vermesi bekleniyor.



34 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana kadar 23 maç kaçırdı ve son dört karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Sezon boyunca ağrılarla mücadele eden George, All-Star arasına kadar beş maç üst üste iğne tedavisiyle sahada kalmaya çalıştı.



Bu sezon 41 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 16.2 sayı, 5.3 ribaund, 4.3 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakaladı. George, geçtiğimiz yaz 212 milyon dolarlık dört yıllık bir kontrata imza atmıştı.



