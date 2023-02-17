George: "Clippers'ta bir şampiyonluk, Lakers'takine %100 ağır basar!"

LA Clippers yıldızı Paul George, Clippers ile bir şampiyonluk kazanmanın, Los Angeles Lakers ile kazanılacak bir şampiyonluktan "%100 daha ağır basacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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George: 'Clippers'ta bir şampiyonluk, Lakers'takine %100 ağır basar!'
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17 Şubat 2023 13:12
LA Clippers yıldızı Paul George, Clippers ile bir şampiyonluk kazanmanın, Los Angeles Lakers ile kazanılacak bir şampiyonluktan "%100 daha ağır basacağını" söyledi.

1970 yılında Buffalo Braves ismiyle kurulan Clippers, şehir içi rakibi Lakers'ın 17 şampiyonluğu bulunmasına rağmen, henüz ilk şampiyonluğunu kazanabilmiş değil.

PG, GQ'dan Joseph Bien-Kahn ile yaptığı röportajda, Clippers'ta bir şampiyonluk kazanmanın, Lakers'la kazanmaktan daha önemli olacağını şu sözlerle ifade etti:

"Clippers ile bir şampiyonluk, Lakers ile kazanılacak bir şampiyonluktan %100 daha ağır basacaktır. 'Los Angeles'ın bu tarafına' ilk şampiyonluğu getirmek, miras tanımlayıcı bir başarı olacaktır."

Clippers şu anda 33-28'lik derecesi ile Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor ve George ise 23.2 sayı, 6.1 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarına sahip.

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