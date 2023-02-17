LA Clippers yıldızı Paul George, Clippers ile bir şampiyonluk kazanmanın, Los Angeles Lakers ile kazanılacak bir şampiyonluktan "%100 daha ağır basacağını" söyledi.
1970 yılında Buffalo Braves ismiyle kurulan Clippers, şehir içi rakibi Lakers'ın 17 şampiyonluğu bulunmasına rağmen, henüz ilk şampiyonluğunu kazanabilmiş değil.
PG, GQ'dan Joseph Bien-Kahn ile yaptığı röportajda, Clippers'ta bir şampiyonluk kazanmanın, Lakers'la kazanmaktan daha önemli olacağını şu sözlerle ifade etti:
"Clippers ile bir şampiyonluk, Lakers ile kazanılacak bir şampiyonluktan %100 daha ağır basacaktır. 'Los Angeles'ın bu tarafına' ilk şampiyonluğu getirmek, miras tanımlayıcı bir başarı olacaktır."
Clippers şu anda 33-28'lik derecesi ile Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor ve George ise 23.2 sayı, 6.1 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarına sahip.
1970 yılında Buffalo Braves ismiyle kurulan Clippers, şehir içi rakibi Lakers'ın 17 şampiyonluğu bulunmasına rağmen, henüz ilk şampiyonluğunu kazanabilmiş değil.
PG, GQ'dan Joseph Bien-Kahn ile yaptığı röportajda, Clippers'ta bir şampiyonluk kazanmanın, Lakers'la kazanmaktan daha önemli olacağını şu sözlerle ifade etti:
"Clippers ile bir şampiyonluk, Lakers ile kazanılacak bir şampiyonluktan %100 daha ağır basacaktır. 'Los Angeles'ın bu tarafına' ilk şampiyonluğu getirmek, miras tanımlayıcı bir başarı olacaktır."
Clippers şu anda 33-28'lik derecesi ile Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor ve George ise 23.2 sayı, 6.1 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarına sahip.
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