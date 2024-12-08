Trendol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 75. dakikada Amilton kaydetti.



Öte yandan Gençlerbirliği'nde Sinan Osmanoğlu, 90+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 22'ye yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, Bandırmaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Boluspor'u ağırlayacak.