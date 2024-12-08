Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü tek golle yıktı

Trendol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü tek golle yıktı
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08 Aralık 2024 18:00
Son güncelleme 08 Aralık 2024 18:01
Trendol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 75. dakikada Amilton kaydetti. 

Öte yandan Gençlerbirliği'nde Sinan Osmanoğlu, 90+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 22'ye yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, Bandırmaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Boluspor'u ağırlayacak.
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