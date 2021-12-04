Gençlerbirliği deplasmanda 2 golle güldü!

Spor Toto 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Gökhan Gül ve 85. dakikada Sandro Lima kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü 83. dakikada penaltıdan Arb Manaj attı.
Bandırmaspor'da Remi Mulumba 65. dakikada penaltı kaçırdı.
Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 20 yaparken, Bandırmaspor 25 puanda kaldı.
Bandırmaspor ligin 15. haftasında Keçiörengücü deplasmanına gidecek, Gençlerbirliği ise evinde Denizlispor'u ile karşılaşacak.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Gökhan Gül ve 85. dakikada Sandro Lima kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü 83. dakikada penaltıdan Arb Manaj attı.
Bandırmaspor'da Remi Mulumba 65. dakikada penaltı kaçırdı.
Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 20 yaparken, Bandırmaspor 25 puanda kaldı.
Bandırmaspor ligin 15. haftasında Keçiörengücü deplasmanına gidecek, Gençlerbirliği ise evinde Denizlispor'u ile karşılaşacak.