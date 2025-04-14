Genç Milli Tekvando Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda birinci oldu

Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'na gençler kategorisinde katılan Türk sporcular, 6'sı altın, 16 madalya kazanarak tüm sıralamalarda takım halinde şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, 23 kadın ve 20 erkek sporcu temsil etti.



Erkeklerde Emre Sarıtaş (59 kilo), Buğra Coşgungönül (68 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo), kadınlarda ise Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo) ve Evra Alıcı (68 kilo), altın madalyanın sahibi oldu.



Şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamlayan Türk tekvandocular, ülke sıralamasının yanı sıra kadın ve erkek takım olarak da zirvede yer aldı.



