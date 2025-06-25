Gazi Koşusu için geri sayım!

99'UNCU RANDEVU HEYECANI TAY TV VE D SMART'TA

BİR KEZ YARIŞIYORLAR

SÖZEN: "ŞANSLAR EŞİT"

KAYA: "TAHMİN ETMEK ZOR"

YILDIZ: "HAFİFE ALINACAK AT YOK

AVCI: "HER AT KAZANABİLİR"

AKTUĞ: "BÜYÜK BİR ONUR"

ÖZÇELİK: "BU KEZ BAŞARACAĞIM"

Türk atçılığının zirvesi olan Gazi Koşusu'na sayılı günler kala, heyecan dozu giderek artıyor. Bu yıl 99'ncusu düzenlenecek yarış öncesinde kıyasıya bir mücadeleye girecek olan jokeyler, önemli açıklamalarda bulundu. Jokeyler, favori bir ismin olmadığı noktasında birleşirken rekabetin en üst düzeyde yaşanacağı bir yarışa hazır olduklarını ifade ettiler.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927'den bu yana aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 99'uncu kez düzenlenecek. Saat 17:15'te start alacak yarış, Tay TV ve Spor Smart kanallarında canlı olarak ekrana gelecek.3 yaşındaki safkan İngiliz taylarının yalnızca bir kez katılabildiği Gazi Koşusu, 2 bin 400 metrelik çim pistte koşuluyor. Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen bu zorlu mücadeleye katılacak olan jokeyler, prestijli yarış öncesinde değerlendirmeler yaptı.Geçen yıl Dragon Flame ile startı ilk gören ve kupanın sahibi olan Akın Sözen,dedi.Jokey Mehmet Kaya, coşkulu ve heyecanlı olduğunu kaydederekdiye konuştu.Yarışa tam anlamıyla hazır olduğunu ifade eden Jokey Ali Yıldız;değerlendirmesini yaptı.Jokey Nevzat Avcı, provalarla birlikte heyecan dozunun arttığını vurgulayarakifadelerini kullandı.Hayalinde Gazi Koşusu'nu kazanmak olduğunu anlatan Jokey Erhan Aktuğ,yorumunda bulundu.Jokey Görkem Özçelik de tüm jokeylere bol şanslar dileyerek şunları söyledi: