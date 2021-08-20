Galtier'den Burak Yılmaz mesajı: "Pozitif bakıyorum"

Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier, Burak Yılmaz transferi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galtier'den Burak Yılmaz mesajı: 'Pozitif bakıyorum'
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20 Ağustos 2021 16:59
Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lille'de birlikte şampiyonluk yaşadığı eski öğrencisi Burak Yılmaz'ın transferiyle ilgili konuştu.

Burak Yılmaz ile birlikte çalışmaya sıcak baktığını kaydeden Galtier, "Burak Yılmaz ile ilgili çok şey okuyorum. İyi bir oyuncu beni arayıp, benimle çalışmak istediğini söylerse, ben pozitif bir reaksiyon veririm. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

GOURVENNEC: "BURAK KONUSUNDA ENDİŞEM YOK"

Lille'in yeni hocası Jocelyn Gourvennec da, Burak Yılmaz'ın Nice'e transfer iddiaları hakkında konuşmuştu.

Jocelyn Gourvennec, "1 Eylül'den sonra Burak Yılmaz'ın bizimle olmadığını neden hayal edeyim? Hayır neden böyle bir soru? Burak ile düzenli olarak konuşuyorum, onunla fikir alışverişinde bulunmak her zaman ilginç olmuştur. Hiddetli bir mizacı var ama çok sakin ve düşünceli bir insan. Çarşamba günü de Burak ile konuştum, Lille'in projesinde devam edeceğini, burada kalmak istediğini ve kendini burada iyi hissettiğini söyledi. Bu yüzden böyle bir şey benim için konu dışı. Burak Yılmaz konusunda bir endişem yok. " ifadelerine yer vermişti.


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