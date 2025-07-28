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Galatasaray tarihine geçmişti: 22 yaşında kulüpsüz!

Galatasaray'da forma giyen en genç oyuncu olarak kulüp tarihine geçen Mustafa Kapı 22 yaşında kulüpsüz kaldı. 14 yaşında A takımla maça çıkan Mustafa Kapı büyük hayal kırıklığına uğradı.

calendar 28 Temmuz 2025 13:01 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 13:02
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Galatasaray tarihine geçmişti: 22 yaşında kulüpsüz!
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Türk futbolu, 14 yaşında Galatasaray forması altında profesyonelliğe adım atan Mustafa Kapı'dan çok şey bekliyordu. Ancak yapılan yanlış seçimler ve düşen performans Kapı'yı beklenmedik bir kariyere doğru itti. Mustafa Kapı şu an 22 yaşında ve kendisine kulüp arıyor.

14 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ

Kapı, 2016 yılında oynanan Levski Sofya maçında Galatasaray formasıyla sahaya dahil olmuştu. 14 yaşındaki oyuncu, Galatasaray A Takımı'yla bir maça çıkan en genç oyuncu ünvanını elde etmişti. Sarı-kırmızılıların büyük umutlar beslediği Mustafa Kapı'yla işler bir türlü yolunda gitmedi.


İŞLER BİR TÜRLÜ YOLUNDA GİTMEDİ

Öyle ki Galatasaray'dan menajerinin yaptığı görüşmeler sonucunda Avrupa'ya götürülen Kapı, Lille'e imza atmıştı. Fransız ekibinde kariyerini devam ettiremeyen genç oyuncu, sonrasında Türkiye'ye döndü. Kapı, Lille'den döndükten sonra Adana Demirspor ile anlaştı ancak burada da varlık gösteremedi.

10 TEMMUZ'DAN BU YANA KULÜPSÜZ

Bir türlü beklentileri karşılayamayan oyuncu, alt lig takımlarından Kastamonuspor'a imza attı. Mustafa Kapı'nın Kastamonu kariyeri de istediği gibi gitmedi. Genç oyuncu, 2024-2025 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte 10 Temmuz'dan bu yana kulüpsüz kaldı.

5 SENE ÖNCE KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Galatasaray 2010 yılında sözleşme uzatılması için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamamış ve Mustafa Kapı'yı kadro dışı bırakmıştı. Kulüp 5 yıl önce konuyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

''Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.'' [Sözcü]

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