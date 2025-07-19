Yeni sezon öncesi çalışmalarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, 19 Temmuz sonrasında Avusturya'ya gidecek ve 23 Temmuz'dan sonra geri dönecek.
Galatasaray'ın bu kapsamda oynayacağı hazırlık maçları programı da belli olmuştu.
HAZIRLIK MAÇLARI FİKSTÜRÜ
-20 Temmuz 2025: Galatasaray – Admira Wacker
-23 Temmuz 2025: Galatasaray – Cagliari
-26 Temmuz 2025: Galatasaray – Strasbourg
-2 Ağustos 2025: Galatasaray – Lazio
Galatasaray'ın hazırlık maçı şifresiz yayınlanacak!
Galatasaray'ın hazırlık maçlarıyla ilgili taraftarları sevindiren güzel haber geldi.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yeni sezon öncesi çalışmalarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, 19 Temmuz sonrasında Avusturya'ya gidecek ve 23 Temmuz'dan sonra geri dönecek.
Galatasaray
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