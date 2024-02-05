Galatasaray'dan sol beke sürpriz hamle

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı.



Kış transferinin son günlerinde sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Haluk Yürekli'nin haberine göre Hannover forması giyen 25 yaşındaki Derrick Köhn'ü gündemine aldı.



Haberde, Galatasaray'ın Köhn için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.



Bu sezon Hannover formasıyla 21 maça çıkan Alman oyuncu, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.



DERRICK KÖHN KİMDİR?



Kariyerine Hamburg altyapısında başlayan Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Hamburg'da doğdu. Gana asıllı oyuncu kariyeri boyunca Bayern Münih II ve Willem II formaları da giyerken, 2022-23 sezonundan bu yana Hannover forması giyiyor.



1.80 boyundaki oyuncu, Hannover kariyerinde çıktığı boyunca çıktığı 56 resmi maçta 8 gol 12 asist kaydetti.







