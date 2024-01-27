Galatasaray'dan, Rangers'a yeni teklif!

Sol bek transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme var.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için Rangers'a satın alma opsiyonlu yeni bir resmi teklif yaptı.
TEKLİFİN DETAYLARI
Sarı kırmızılı takımın yaptığı kirama teklifindeki opsiyonun 3 milyon olduğu ve anlaşma sağlanması halinde bonus maddelerinin de yer aldığı belirtildi.
RANGERS TEKLİFİ REDDETTİ
Öte yandan haberde; Rangers'ın 3 milyon euro'luk bu teklifi reddettiği ve 4.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle kiralama ya da direkt 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.
Galatasaray'ın teklifi kabul etmesi durumunda transfer gerçekleşecek.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Beşiktaş'tan İskoç ekibine transfer olan Rıdvan Yılmaz, 31 maçta forma giydi. 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için Rangers'a satın alma opsiyonlu yeni bir resmi teklif yaptı.
TEKLİFİN DETAYLARI
Sarı kırmızılı takımın yaptığı kirama teklifindeki opsiyonun 3 milyon olduğu ve anlaşma sağlanması halinde bonus maddelerinin de yer aldığı belirtildi.
RANGERS TEKLİFİ REDDETTİ
Öte yandan haberde; Rangers'ın 3 milyon euro'luk bu teklifi reddettiği ve 4.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle kiralama ya da direkt 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.
Galatasaray'ın teklifi kabul etmesi durumunda transfer gerçekleşecek.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Beşiktaş'tan İskoç ekibine transfer olan Rıdvan Yılmaz, 31 maçta forma giydi. 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.