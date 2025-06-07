Galatasaray kanat oyuncusu adayları arasına flaş bir ismi daha ekledi.



Leroy Sane'de yoğun çaba harcayan sarı kırmızılılar, İngiliz star Raheem Sterling'e de kancayı taktı.



İLK TEMAS OLUMLU GEÇTİ



Yönetim, bu sezon Arsenal'da kiralık oynayan, bonservisi ise Chelsea'de olan 30 yaşındaki futbolcu için nabız yokladı. Chelsea kulübüyle yapılan ilk temas olumlu geçti.



SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR



Üstün top tekniği ve hızıyla öne çıkan Sterling'in Chelsea ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor.



PERFORMANSI



Bu sezon 28 maçta forma giyen İngiliz yıldız 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.



