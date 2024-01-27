Galatasaray'dan Muslera'ya teklif!

Galatasaray'ın efsanesi olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı file bekçisinin takımdaki geleceği merak konusu oldu.
Ara transfer döneminde takımda önemli değişiklikler yaşayan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar peş peşe geldi.
AYRILIKLAR YAŞANACAK
Galatasaray'da gözden çıkarılan ilk isim İspanyol sol bek Angelino oldu. 20 maçta forma giymesi durumunda 6 milyon euro'luk opsiyonu devreye girecek olan 27 yaşındaki oyuncu, 19 karşılaşmada görev aldı.
Leipzig ile bu opsiyonu kaldırmak için görüşen yönetim, istediği geri dönüşü alamadı. Takımdan ayrılmasına karar verilen Angelino, İtalyan ve Fransız takımlarıyla görüşme halinde.
Öte yandan Sacha Boey da rekor bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tutuyor. Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç sağ bek, Alman deviyle anlaşma sağladı. Kulüpler de belli bir rakamda el sıkıştı ve Sacha Boey, yeni takımıyla imza aşamasına geldi.
FERNANDO MUSLERA İÇİN KARAR VAKTİ!
Yaşanacak 2 ayrılığın ardından gözler Fernando Muslera'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin geleceği hakkında karar vermesini bekliyor.
ÜLKESİNE DÖNME FİKRİ VAR!
Ülkesine dönme fikri bulunan 37 yaşındaki file bekçisi, kısa süre içinde kararını iletecek. Yıldız file bekçisi, takımda kalma yönünde karar verirse pazarlıklar başlayacak. Fernando Muslera'ya düşük ücretten 1 yıllık sözleşme teklif edilecek.
Ara transfer döneminde takımda önemli değişiklikler yaşayan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar peş peşe geldi.
AYRILIKLAR YAŞANACAK
Galatasaray'da gözden çıkarılan ilk isim İspanyol sol bek Angelino oldu. 20 maçta forma giymesi durumunda 6 milyon euro'luk opsiyonu devreye girecek olan 27 yaşındaki oyuncu, 19 karşılaşmada görev aldı.
Leipzig ile bu opsiyonu kaldırmak için görüşen yönetim, istediği geri dönüşü alamadı. Takımdan ayrılmasına karar verilen Angelino, İtalyan ve Fransız takımlarıyla görüşme halinde.
Öte yandan Sacha Boey da rekor bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tutuyor. Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç sağ bek, Alman deviyle anlaşma sağladı. Kulüpler de belli bir rakamda el sıkıştı ve Sacha Boey, yeni takımıyla imza aşamasına geldi.
FERNANDO MUSLERA İÇİN KARAR VAKTİ!
Yaşanacak 2 ayrılığın ardından gözler Fernando Muslera'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin geleceği hakkında karar vermesini bekliyor.
ÜLKESİNE DÖNME FİKRİ VAR!
Ülkesine dönme fikri bulunan 37 yaşındaki file bekçisi, kısa süre içinde kararını iletecek. Yıldız file bekçisi, takımda kalma yönünde karar verirse pazarlıklar başlayacak. Fernando Muslera'ya düşük ücretten 1 yıllık sözleşme teklif edilecek.