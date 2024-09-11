Galatasaray'dan farklı galibiyet: 11-0

Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çekmeköy Bilgidoğa Sportif'i 11-0 mağlup etti.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Çekmeköy Bilgidoğa Sportif ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Ömerli Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 6-0 önde tamamlayan konuk ekip Galatasaray, 90 dakika sonunda 11-0 galip geldi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Ebru Topçu (3), Catalina Usme (2), Malado Diallo (2), Nazlıcan Parlak (2), Berra Pekgöz ve Arzu Akkurt kaydetti.
Sezona 3 puanla başlayan Galatasaray, ikinci haftada Ünyespor'u konuk edecek. Çekmeköy Bilgidoğa Sportif ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Çekmeköy Bilgidoğa Sportif ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Ömerli Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 6-0 önde tamamlayan konuk ekip Galatasaray, 90 dakika sonunda 11-0 galip geldi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Ebru Topçu (3), Catalina Usme (2), Malado Diallo (2), Nazlıcan Parlak (2), Berra Pekgöz ve Arzu Akkurt kaydetti.
Sezona 3 puanla başlayan Galatasaray, ikinci haftada Ünyespor'u konuk edecek. Çekmeköy Bilgidoğa Sportif ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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