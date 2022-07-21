Galatasaray'dan Evander çıkarması!

Galatasaray'da Eerden Timur, on numara transferini bitirmek için Danimarka'ya gidiyor. Sarı-Kırmızılılar Evander'in transferi için Midtjylland ile görüşecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Evander çıkarması!
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21 Temmuz 2022 22:23
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara pozisyonu için Brezilyalı futbolcu Evander ile görüşmelere başlamış ancak Danimarka kulübü Midtjylland'ın yüksek bonservis isteği süreci yavaşlatmıştı.

Yönetim Danimarka'ya gidiyor

Galatasaray Evander transferi için Danimarka'ya çıkarma yapıyor. Pazarlıklarda son aşamaya gelinen Brezilyalı 10 numara Evander için Erden Timur, Midtjylland kulübü ile görüşmek için Danimarka'ya gidiyor.

Sarı-kırmızılı ekip oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

 
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