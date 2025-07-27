Galatasaray'dan 10 numara harekatı: Julio Enciso

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Julio Enciso'yu kadrosuna katmak için harekete geçti... Sarı-Kırmızılılar'ın, Paraguaylı yıldız için İngiliz kulübüne kiralama veya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öğrenildi.
21 yaşındaki genç oyuncu, on numara pozisyonunda görev yapıyor ve Brighton ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.73 boyundaki Enciso'nun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.
Genç yıldız, geçen sezon Brighton formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray yönetimi, hem genç yaşına hem de yeteneklerine güvenilen Enciso'nun kadroya katılması halinde orta sahada önemli bir güç kazanmayı hedefliyor.
2002 KRİTERİ ÇOK KRİTİK
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuralına göre; Galatasaray'a bu transfer avantaj sağlayabilir. Açıklanan düzenlemede; en az 2 oyuncunun 2002 doğumlu olması gerekiyor. 2004 doğumlu olan Julio Enciso'nun bu kriteri karşılaması Cimbom'u transferde rahatlabilir.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town takımında kiralık olarak geçiren genç futbolcu, 29 maçta sahada yerini alırken 3 gol 4 asistlik skor katkısında bulundu.
21 yaşındaki genç oyuncu, on numara pozisyonunda görev yapıyor ve Brighton ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.73 boyundaki Enciso'nun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.
Genç yıldız, geçen sezon Brighton formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray yönetimi, hem genç yaşına hem de yeteneklerine güvenilen Enciso'nun kadroya katılması halinde orta sahada önemli bir güç kazanmayı hedefliyor.
2002 KRİTERİ ÇOK KRİTİK
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuralına göre; Galatasaray'a bu transfer avantaj sağlayabilir. Açıklanan düzenlemede; en az 2 oyuncunun 2002 doğumlu olması gerekiyor. 2004 doğumlu olan Julio Enciso'nun bu kriteri karşılaması Cimbom'u transferde rahatlabilir.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town takımında kiralık olarak geçiren genç futbolcu, 29 maçta sahada yerini alırken 3 gol 4 asistlik skor katkısında bulundu.