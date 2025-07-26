Galatasaray'dan 1. Lig'e gitti

Transfer çalışmalarına devam eden TFF 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor, Galatasaray'ın genç oyuncusu Berat Luş için görüşmeler yaptı.
Galatasaray, özel maddeler ekleyerek Luş'un ayrılığına izin verdi. Oyuncu tarafı ile de görüşmelerde olumlu sonuç alındı.
Transferde bazı özel şartlar yer aldı. İşte sözleşmede öne çıkan detaylar:
Oynama garantisi: Berat Luş'un sezon boyunca en az 1500 dakika süre alması şart koşuldu.
Geri alma opsiyonu: Galatasaray, devre arasında oyuncuyu geri alma hakkına sahip olacak.
Cezai madde: Belirlenen şartlar yerine getirilmezse cezai yaptırımlar uygulanacak.
RESMİ AÇIKLAMA YAKINDA
Prensip anlaşmasına varılan transferin, tarafların son detayları netleştirmesiyle kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Galatasaray, özel maddeler ekleyerek Luş'un ayrılığına izin verdi. Oyuncu tarafı ile de görüşmelerde olumlu sonuç alındı.
Transferde bazı özel şartlar yer aldı. İşte sözleşmede öne çıkan detaylar:
Oynama garantisi: Berat Luş'un sezon boyunca en az 1500 dakika süre alması şart koşuldu.
Geri alma opsiyonu: Galatasaray, devre arasında oyuncuyu geri alma hakkına sahip olacak.
Cezai madde: Belirlenen şartlar yerine getirilmezse cezai yaptırımlar uygulanacak.
RESMİ AÇIKLAMA YAKINDA
Prensip anlaşmasına varılan transferin, tarafların son detayları netleştirmesiyle kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.