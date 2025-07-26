26 Temmuz
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
26 Temmuz
Zulte Waregem-KV Mechelen
19:15
26 Temmuz
RAAL La Louviere-Standard Liege
21:45
26 Temmuz
St. Gallen-Basel
19:00
26 Temmuz
Grasshopper-FC Luzern
19:00
26 Temmuz
Young Boys-Servette
21:30
26 Temmuz
S. Moskova-Baltika
15:00
26 Temmuz
Dinamo Moscow-FC Rostov
17:30
26 Temmuz
FC Krasnodar-Lokomotiv Moscow
19:00
26 Temmuz
Kopenhag-Vejle Boldklub
19:00
27 Temmuz
Botafogo RJ-Corinthians
00:30
27 Temmuz
Palmeiras-Gremio
03:00
26 Temmuz
Liverpool-AC Milan
14:30
26 Temmuz
Schalke 04-Sevilla
18:00
26 Temmuz
Göztepe-Antalyaspor
20:45
26 Temmuz
Galatasaray-Strasbourg
21:00
26 Temmuz
Al Ahli-Celtic
21:00
26 Temmuz
Benfica-Fenerbahçe
22:00
26 Temmuz
N. Forest-Fulham
22:00
26 Temmuz
Everton-Bournemouth
23:00
27 Temmuz
E. Frankfurt-Aston Villa
02:00
27 Temmuz
M. United-West Ham United
02:00

Galatasaray'dan 1. Lig'e gitti

Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcu Berat Luş, Esenler Erokspor'a transfer oluyor. Taraflar prensip anlaşmasına vardı, sözleşme şartları netleşti.

calendar 26 Temmuz 2025 11:20
Haber: Radyospor, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan 1. Lig'e gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarına devam eden TFF 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor, Galatasaray'ın genç oyuncusu Berat Luş için görüşmeler yaptı.

Galatasaray, özel maddeler ekleyerek Luş'un ayrılığına izin verdi. Oyuncu tarafı ile de görüşmelerde olumlu sonuç alındı.

Transferde bazı özel şartlar yer aldı. İşte sözleşmede öne çıkan detaylar:


Oynama garantisi: Berat Luş'un sezon boyunca en az 1500 dakika süre alması şart koşuldu.

Geri alma opsiyonu: Galatasaray, devre arasında oyuncuyu geri alma hakkına sahip olacak.

Cezai madde: Belirlenen şartlar yerine getirilmezse cezai yaptırımlar uygulanacak.

RESMİ AÇIKLAMA YAKINDA

Prensip anlaşmasına varılan transferin, tarafların son detayları netleştirmesiyle kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.