Galatasaray'da zarardan kar planı!

Galatasaray, sezon başında ve devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Elias Jelert, Ismael Jakobs ve Carlos Cuesta'dan beklenen verimi alamadı.
Sarı-kırmızılılar, toplamda 26 milyon euro harcadığı bu üç oyuncuyu sezon sonunda elden çıkarmayı planlıyor. Yönetim, zararına satış yaparak oyuncuların maaş yükünden kurtulmayı ve kulüp kasasına sıcak para sokmayı hedefliyor.
ÜÇÜ TOPLAM 27 MİLYON EURO
Jelert için 9 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödenirken, Jakobs zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı ve 1 milyon euro kiralama bedeliyle birlikte sezon sonunda 8 milyon euroya bonservisi alınacak. Cuesta ise devre arasında 8 milyon euro karşılığında transfer edildi. Ancak üç oyuncudan da beklenen katkı alınamadı.
ZARARDAN KAR HESABI
Galatasaray yönetimi, taraftar tepkisini daha fazla çekmemek adına bu üç isimle yollarını ayırmaya kararlı. Menajerlere satış süreci için yetki verilirken, her oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.
Üçü de satıldığı takdirde kulüp 11 milyon euro zarar edecek. Ancak yönetim, oyuncuların maaş yükünden kurtulmanın ve elde edilecek nakit akışının kulüp ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyor.
SATIŞTA MENAJERLER DEVREDE
Sarı-kırmızılılar, oyuncuların satışını hızlandırmak için menajerlere satıştan %10 pay önererek süreci hızlandırmayı amaçlıyor. Öte yandan, bu transferlerin gerçekleşmesinde rol oynayan isimlere camiada büyük tepki var.
Sarı-kırmızılılar, toplamda 26 milyon euro harcadığı bu üç oyuncuyu sezon sonunda elden çıkarmayı planlıyor. Yönetim, zararına satış yaparak oyuncuların maaş yükünden kurtulmayı ve kulüp kasasına sıcak para sokmayı hedefliyor.
ÜÇÜ TOPLAM 27 MİLYON EURO
Jelert için 9 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödenirken, Jakobs zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı ve 1 milyon euro kiralama bedeliyle birlikte sezon sonunda 8 milyon euroya bonservisi alınacak. Cuesta ise devre arasında 8 milyon euro karşılığında transfer edildi. Ancak üç oyuncudan da beklenen katkı alınamadı.
ZARARDAN KAR HESABI
Galatasaray yönetimi, taraftar tepkisini daha fazla çekmemek adına bu üç isimle yollarını ayırmaya kararlı. Menajerlere satış süreci için yetki verilirken, her oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.
Üçü de satıldığı takdirde kulüp 11 milyon euro zarar edecek. Ancak yönetim, oyuncuların maaş yükünden kurtulmanın ve elde edilecek nakit akışının kulüp ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyor.
SATIŞTA MENAJERLER DEVREDE
Sarı-kırmızılılar, oyuncuların satışını hızlandırmak için menajerlere satıştan %10 pay önererek süreci hızlandırmayı amaçlıyor. Öte yandan, bu transferlerin gerçekleşmesinde rol oynayan isimlere camiada büyük tepki var.
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