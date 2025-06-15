Galatasaray'da Petrovic için kiralık+opsiyon formülü

Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet edecek sağlam bir kaleci arayışında olan Galatasaray, birçok isimle görüşüyor.
Barcelona'dan Ter Stegen, Aston Villa'dan Emiliano Martinez isimlerinin adı geçerken en ciddi aday ise bonservisi Chelsea'de bulunan Djordje Petrovic.
Galatasaray, yaz tatilini Bodrum'da sürdüren ve geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'da geçiren Sırp eldiveni kiralamak istiyor.
Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna almadığı 25 yaşındaki file bekçisiyle yollarını ayırmayı hedefliyor.
İngiliz ekibi, oyuncusunu bonservisiyle göndermeyi planlarken Cimbom, kiralık+satın alma opsiyonuyla transferi bitirmeyi amaçlıyor.
Barcelona'dan Ter Stegen, Aston Villa'dan Emiliano Martinez isimlerinin adı geçerken en ciddi aday ise bonservisi Chelsea'de bulunan Djordje Petrovic.
Galatasaray, yaz tatilini Bodrum'da sürdüren ve geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'da geçiren Sırp eldiveni kiralamak istiyor.
Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna almadığı 25 yaşındaki file bekçisiyle yollarını ayırmayı hedefliyor.
İngiliz ekibi, oyuncusunu bonservisiyle göndermeyi planlarken Cimbom, kiralık+satın alma opsiyonuyla transferi bitirmeyi amaçlıyor.
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