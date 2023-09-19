Galatasaray'da dev maça kamp yok

Galatasaray, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da maç öncesi kampa girmeyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da dev maça kamp yok
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19 Eylül 2023 12:05
Galatasaray, Kopenhag karşılaşmasından önce kampa girmeyecek.

Okan Buruk'un geçtiğimiz sezon Süper Lig maçları için başlattığı sistem bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere devam edecek.

Kopenhag maçı öncesinde son taktik çalışmasını bu akşam Florya'da gerçekleştirecek olan sarıkırmızılı takımda oyuncular geceyi evlerinde geçirecek. 

 
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