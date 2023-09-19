Galatasaray'da dev maça kamp yok

Galatasaray, Kopenhag karşılaşmasından önce kampa girmeyecek.
Okan Buruk'un geçtiğimiz sezon Süper Lig maçları için başlattığı sistem bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere devam edecek.
Kopenhag maçı öncesinde son taktik çalışmasını bu akşam Florya'da gerçekleştirecek olan sarıkırmızılı takımda oyuncular geceyi evlerinde geçirecek.
Okan Buruk'un geçtiğimiz sezon Süper Lig maçları için başlattığı sistem bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere devam edecek.
Kopenhag maçı öncesinde son taktik çalışmasını bu akşam Florya'da gerçekleştirecek olan sarıkırmızılı takımda oyuncular geceyi evlerinde geçirecek.