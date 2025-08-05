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Galatasaray'da Davinson planı: 2030'a kadar kalacak!

Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor. Yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği, ikinci buluşmanın ardından imzaların atılmasının beklendiği öğrenildi.

calendar 05 Ağustos 2025 15:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Davinson planı: 2030'a kadar kalacak!
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Galatasaray'ın son iki sezondaki en başarılı ve en istikrarlı oyuncularından biri olan Davinson Sanchez, yeni sezon öncesinde savunmanın en büyük güvencelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz sezonki yüksek performansıyla dikkat çeken Kolombiyalı savunmacının sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Ancak Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuyla 2030 yılına kadar devam etmek istiyor.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Bu doğrultuda, Sanchez'in menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. İkinci toplantının ardından tarafların resmi imzaları atması bekleniyor.

OKAN BURUK ÇOK GÜVENİYOR

Kolombiyalı stoperin, Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerden biri olduğu ve sözleşme uzatma sürecinin kısa sürede tamamlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Davinson Sanchez, 5 gol atıp 2 asist yaparak savunmadaki liderliğini skor katkısıyla da taçlandırdı. 

 
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