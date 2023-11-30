Galatasaray'da 3 kulüp Sacha Boey'i izledi!

Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United mücadelesinde yine kendisini göstermeyi başardı. Devler, genç oyuncuyu takibini yine sürdürdü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 3 kulüp Sacha Boey'i izledi!
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30 Kasım 2023 10:00
Galatasaray'da hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği başarılı performansla beraber peşine çok sayıda kulüp takan Sacha Boey, yine gözlem altındaydı.

Avrupa devlerinin radarında olan ve Galatasaray'dan rekor bir ücretle transfer olma ihtimali bulunan Fransız sağ bek için 3 kulüpten yetkililerin RAMS Park'ta yer aldığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi vitrinini kullanmak adına performansını artıran yıldız isim Manchester United karşısında da üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. 

 
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