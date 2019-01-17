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"Galatasaray, Belhanda'ya zam yapmadı, cezayı sildi!"

Suudi Arabistan takımlarından kulübü Al Ittihad'dan yıllık 5.5 milyon euro teklif alan Faslı futbolcu Belhanda, Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra Galatasaray'da kalma kararı aldı.

Kaynak: Sporx.com
'Galatasaray, Belhanda'ya zam yapmadı, cezayı sildi!'
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17 Ocak 2019 11:24
Suudi Arabistan takımlarından kulübü Al Ittihad'dan yıllık 5.5 milyon euro teklif alan Faslı futbolcu Belhanda, Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra Galatasaray'da kalma kararı aldı.

Galatasaraylı yönetimi de Faslı futbolcuya Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle verdiği 200 bin euroluk cezayı affetti.

Yıllık ücretini zam geldiği haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon, "Fatih Terim, Younes Belhanda'nın sadece Trabzonspor maçındaki  200 bin euroluk cezasını sildi. Yeni sözleşme yok, maaş artışı da yok, bunlar yalan" ifadelerine yer verdi.

Fatih Terim, Belhanda ile yaptığı görüşmede "Sana sezonun ikinci yarısında ihtiyacım var. Takım için önemli bir oyuncusun. Kalmanı istiyorum" dediği ve sezon sonunda transferine kolaylık sağlanacağının garantisini verdiği öğrenildi

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