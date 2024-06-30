Galatasaray'a Yasin Özcan için sürpriz yanıt: 7 milyon euro

Transfer döneminde geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki yıldız adayı Yasin Özcan'a talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Yasin Özcan için sürpriz yanıt: 7 milyon euro
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30 Haziran 2024 13:09
Transfer döneminde geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki yıldız adayı Yasin Özcan'a talip oldu.

Sarı- kırmızılı ekip, Kasımpaşa tarafından genç oyuncuya 7 milyon euro değer biçilmesiyle geri adım attı.

Galatasaray'ın düşündüğü fiyat aralığının çok üzerinde bir yanıt ile karşılaşması sonrası yönetim, fiyatta indirime gidilmediği sürece teklif yapmama kararı aldı.

Geçen sezon stoper ve sol bek pozisyonunda 38 maçta görev yapan Yasin'in Avrupa'dan da talipleri bulunuyor.



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