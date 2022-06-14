Futbola geri döndü, ülkesini Dünya Kupası'na taşıdı!

Avustralya, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Dünya Kupası Asya Elemeleri grubunu 3. sırada tamamlayan 'Kangurular', 4. turda Birleşik Arap Emirlikleri engelini aşarak adını finale yazdırdı.



NORMAL SÜRE VE UZATMA BÖLÜMLERİ GOLSÜZ GEÇİLDİ



Avustralya'nın finaldeki rakibi Peru, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri grubunu 5. sırada tamamlayarak, finaller için Kıtalararası Play-off oynama hakkı elde etti. Katar'ın Er-Reyyan şehrinde yer alan Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının 90 dakikası 0-0 sona erdi. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca mücadele seri penaltı atışlarına kaldı. Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Avustralya, 2006 Dünya Kupası'ndan itibaren üst üste 5. kez finallere gitmeyi başaran ülke oldu.



KAHRAMAN ANDREW REDMAYNE'İN İLGİNÇ HİKAYESİ



Peru maçında 118. dakikada Matt Ryan'ın yerine oyuna giren kaleci Redwayne, kariyerinin üçüncü milli maçında çok konuşulacak tarihi bir hikaye yazdı.



6 YIL ÖNCE FUTBOLU BIRAKIP KAFEDE ÇALIŞTI



2016'da Western Sydney'de oynarken zor bir dönem geçiren 33 yaşındaki eldiven, futbolu bıraktı. Deneyimli file bekçisi, arkadaşının kafesinde çalışıp öğretmen olarak hayatına devam etmeyi düşündü. O zaman Sydney FC teknik direktörü olan Graham Arnold, Redmayne'i yeniden futbola döndürdü ve transfer etti.



KAHRAMAN ANDREW REDMAYNE'İN İLGİNÇ HİKAYESİ



Peru maçında 118. dakikada Matt Ryan'ın yerine oyuna giren kaleci Redwayne, kariyerinin üçüncü milli maçında çok konuşulacak tarihi bir hikaye yazdı.



6 YIL ÖNCE FUTBOLU BIRAKIP KAFEDE ÇALIŞTI



Mustafa Taha'nın haberine göre; 2016'da Western Sydney'de oynarken zor bir dönem geçiren 33 yaşındaki eldiven, futbolu bıraktı. Deneyimli file bekçisi, arkadaşının kafesinde çalışıp öğretmen olarak hayatına devam etmeyi düşündü. O zaman Sydney FC teknik direktörü olan Graham Arnold, Redmayne'i yeniden futbola döndürdü ve transfer etti.





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