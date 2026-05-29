Fred için Brezilya'dan yeni talip

Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen Fred ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Brezilya'nın köklü kulüplerinden Atletico Mineiro, başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulüple temaslarını sürdürürken araya Botafogo da girdi.
Fenerbahçe Yönetimi, seçimden sonra tecrübeli oyuncu ile ilgili kararını verecek. Fred, Atletico Mineiro'ya gitmek istiyor ancak Fenerbahçe en yüksek bonservisi veren takımla pazarlıklarını sürdürmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
